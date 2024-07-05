Федоров повідомив про старт бета-тесту електронного бронювання в «Дії» — Finance.ua
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Федоров повідомив про старт бета-тесту електронного бронювання в «Дії»

Казна та Політика
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Федоров повідомив про старт бета-тесту електронного бронювання в «Дії»
Федоров повідомив про старт бета-тесту електронного бронювання в «Дії»
У четвер, 4 липня, анонсували бета-тестування електронного бронювання в «Дії», воно вже стартувало, триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.
Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві.
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«Бета-тестування проходить досить успішно через портал „Дія“. Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані, й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити», — сказав міністр.
Також Михайло Федоров розповів, над чим зараз працює міністерство і які завдання є пріоритетними для його команди.
«Зараз з командою працюємо над стратегічними ОКР, які стануть нашим новим вектором розвитку. Пріоритетом і важливим фокусом залишається створення умов для розвитку технологічного бізнесу», — повідомив Федоров.
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За його словами, в планах — удосконалювати умови роботи Дія City. Зараз до простору вже долучилися 1100+ українських і світових компаній.
«Цьогоріч плануємо розширити види діяльності на галузі MedTech і HealthCare. Зокрема й ті, що розробляють біонічні протези, займаються виробництвом електромобілів», — додав міністр.
Зараз міністерство разом з бізнесом працює над платформою, що допоможе українським ІТ-компаніям ефективніше налагоджувати співпрацю з глобальними гравцями, а також дозволить світовим компаніям шукати надійних постачальників ІТ-сервісів та послуг з України.
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«Також серед планів — спільна з британським урядом програма UK-Ukraine TechBridge. Вона відкриває нові можливості для співпраці між українськими та британськими компаніями, для залучення інвестицій в український ІТ-сектор, підвищення технологічних скілів українців. Програма допоможе українським стартапам залучити фінансування від британських корпоративних та венчурних інвесторів», — підсумував Федоров.
За матеріалами:
Dou
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