У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані — Finance.ua

У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані Сьогодні 10:34 — Особисті фінанси

У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані

У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить відображати в Дії медичні дані», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.

Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання.

На першому етапі в Дії користувачі зможуть:

зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ

подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра

переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем

змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ

Надалі функціонал поступово розширюватиметься.

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Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили нову послугу . Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.

Послуга доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій:

Харківська — Дворічанська громада;

Запорізька — Водянська, Степногірська громади;

Херсонська — Бехтерська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;

Донецька — Кальчицька, Нікольська громади.

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