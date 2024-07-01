У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані — Finance.ua

У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані
У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить відображати в Дії медичні дані», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.
Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання.
На першому етапі в Дії користувачі зможуть:
- зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ
- подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра
- переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем
- змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ
Надалі функціонал поступово розширюватиметься.
Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.
Послуга доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій:
- Харківська — Дворічанська громада;
- Запорізька — Водянська, Степногірська громади;
- Херсонська — Бехтерська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
- Донецька — Кальчицька, Нікольська громади.
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