У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані — Finance.ua
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У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані

Особисті фінанси
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У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані
У «Дії» можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані
У «Дію» додадуть можливість обрати сімейного лікаря та інші послуги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить відображати в Дії медичні дані», — сказано в повідомленні.
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Зазначається, що користувачі застосунку зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А також подати декларацію про вибір лікаря чи навпаки — припинити дію декларації.
Окрім цього, у Дії можна буде внести зміни до персональних даних, які зберігаються в ЕСОЗ, якщо якась інформація більше не актуальна. Наприклад, номер телефону, прізвище чи місце проживання.
На першому етапі в Дії користувачі зможуть:
  • зареєструвати себе як пацієнта в ЕСОЗ
  • подавати декларації про вибір лікаря — сімейного лікаря, терапевта чи педіатра
  • переглядати раніше подані декларації, а за потреби — припинити дію декларації з попереднім лікарем
  • змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ
Надалі функціонал поступово розширюватиметься.
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Нагадаємо, на порталі «Дія» запустили нову послугу. Тепер онлайн можна актуалізувати дані про своє зареєстроване місце проживання.
Послуга доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій:
  • Харківська — Дворічанська громада;
  • Запорізька — Водянська, Степногірська громади;
  • Херсонська — Бехтерська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади;
  • Донецька — Кальчицька, Нікольська громади.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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