Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги — Finance.ua

Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги
У застосунку «Дія» запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Скоро в застосунку Дія з’явиться нова довгоочікувана послуга — шлюб онлайн. Не треба буде ходити до ДРАЦСу та стояти в чергах, щоб подати заяву про шлюб та зареєструвати його», — сказано в повідомленні.
Послуга стане помічною для пар на відстані, особливо для військових.
«Обираєте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію. А фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні», — зазначають у Мінцифри.
Хто може долучитись до тестування послуги
До бета-тесту можуть долучитись повнолітні особи, які відповідають таким критеріям:
- мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт в Дії;
- мають верифікований податковий номер;
- неодружені на момент подання заяви;
- якщо розлучені, то мають актовий запис про це у ДРАЦС.
Записатись на бета-тестування можна за посиланням.
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