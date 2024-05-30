Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги — Finance.ua

Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Шлюб онлайн: у «Дії» запустили бета-тест послуги

У застосунку «Дія» запускають бета-тестування послуги, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн через відеозвʼязок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Скоро в застосунку Дія з’явиться нова довгоочікувана послуга — шлюб онлайн. Не треба буде ходити до ДРАЦСу та стояти в чергах, щоб подати заяву про шлюб та зареєструвати його», — сказано в повідомленні.

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Послуга стане помічною для пар на відстані, особливо для військових.

«Обираєте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку. Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію. А фізичний документ пара може замовити доставкою Укрпошти чи забрати у відділенні», — зазначають у Мінцифри.

Хто може долучитись до тестування послуги

До бета-тесту можуть долучитись повнолітні особи, які відповідають таким критеріям:

мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт в Дії;

мають верифікований податковий номер;

неодружені на момент подання заяви;

якщо розлучені, то мають актовий запис про це у ДРАЦС.

Записатись на бета-тестування можна за посиланням

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Подати заяву в міжнародний Реєстр збитків стало ще простіше — така функція з’явилася у вебверсії «Дії». Раніше це можна було зробити лише через застосунок.

Міністерство цифрової трансформації планує додати посвідчення ветерана у застосунок «Дія». Наразі запустили бета-тест для перевірки роботи нової функції.

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