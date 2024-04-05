Українці відкрили рекордну кількість ФОПів через Дію — Finance.ua

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів через Дію Сьогодні 11:30 — Особисті фінанси

Українці відкрили рекордну кількість ФОПів через Дію

За І квартал 2024 року через Дію відкрили рекордну кількість ФОПів. За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 665 нових бізнесів.

Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram-каналі.

Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років:

2024 рік — 57 665;

2023 рік — 40 713;

2022 рік — 28 849.

Підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

«До речі, у нас є програма „Відважна 2.0“ — для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку», — нагадав Федоров.

Він додав, що всього з травня 2021 року, коли запустили автоматичну реєстрацію ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

«Скоро буде ще легше — готуємося запустити послугу е-Підприємець. Це буде як єМалятко, тільки для бізнесу», — зазначив міністр.

Як відкрити ФОП онлайн

Для реєстрації ФОП через Дію знадобиться кваліфікований електронний підпис. Щоб його отримати, потрібно звернутися до постачальників довірчих електронних послуг, актуальний список яких можна знайти на сайті Центрального засвідчувального органу. Найпростіший спосіб — зробити Дія.Підпис.

Далі потрібно перейти на портал Дія й авторизуватися (зареєструватися) в кабінеті громадянина.

Потім — заповнюємо онлайн-форму, яка складається з семи кроків. Зокрема треба вказати місце реєстрації, КВЕДи, обрати тип оподаткування тощо. Система проведе через усі кроки, супроводжуючи кожен з них зрозумілими роз’ясненнями.

Статус заяви можна перевірити у кабінеті громадянина.

Після того, як запис про реєстрацію ФОП з’явиться в Єдиному державному реєстрі, впродовж 2 робочих днів ви можете отримати виписку з реєстру в кабінеті громадянина або у ЄДР за кодом доступу — він надійде вам на пошту.

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