Найкращі банки для ФОП (результати FinAwards) — Finance.ua

Найкращі банки для ФОП (результати FinAwards) Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Найкращі банки для ФОП (результати FinAwards)

29 березня у Києві відбулася сьома церемонія нагородження Всеукраїнської щорічної премії FinAwards, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін».

Про премію. FinAwards — премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній. За попередні 6 років проведення премії було вручено понад 630 нагород.

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Цьогоріч захід мав і благодійну складову. З кожного квитка 500 гривень перераховувалися в Благодійний фонд Таблеточки, який допомагає українським дітям якісно та вчасно отримати необхідну допомогу. Також на заході проводили Благодійний аукціон від FinAwards на підтримку 44-ї окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Просимо й вас допомагати нашим захисникам. Ось посилання на банку.

Найкращий банк для клієнтів ФОП

Під час FinAwards визначили і переможця у номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП». У ній обирали топові банки, що вирізняються найкращими умовами обслуговування та фінансовими послугами для фізичних осіб-підприємців.

ПриватБанк. Лідером у сфері послуг для ФОП за результатами голосування виявився

Керівниця Напрямку масового бізнесу ПриватБанку Оксана Куцоконь з нагородою (ліворуч) та Head of MediaBiz Treeum Надія Квітка (праворуч),

Ось що найбільше оцінили підприємці у цього банку:

вартість відкриття рахунку. Онлайн на сайті - безкоштовно, у відділенні 100 грн;

абонплата/пакетне обслуговування на місяць від 0 грн до 500 грн;

без комісії за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів;

комісія за платіж на юрособу в операційний час за межі банку: від 1 грн до 10 грн;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку 1%;

можливість отримання овердрафту;

три повноцінних канали обслуговування ФОП.

Більше про послуги для бізнесу від ПриватБанку можна почитати тут

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monobank | Universal Bank. Його «плюшки» для підприємців: «Срібло» у номінації здобувЙого «плюшки» для підприємців:

вартість відкриття рахунку: 0 грн;

абонплата/пакетне обслуговування на місяць: 0 грн;

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів: 0 грн;

комісія за платіж на юрособу в операційний час за межі банку: 0 грн;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку: 0,9% від суми зняття на території України та 2% за кордоном;

відкрити рахунок ФОП можна за пару хвилин у мобільному застосунку, без додаткових довідок, черг та з будь-якої точки світу. Платежі можна здійснювати у будь-який час. Керувати особистими і ФОП-рахунками можна в одному застосунку mono.



Детальніше про послуги для ФОП від monobank.

Замикає трійку лідерів UkrsibBank BNP Paribas Group:

вартість відкриття рахунку: 0 грн;

абонплата/пакетне обслуговування нарік: 359 грн/рік (є тільки річне обслуговування);

комісія за обслуговування рахунку за відсутності руху коштів: наявність або відсутність операцій не впливають на комісію;

комісія за платіж на юрособу в операційний час за межі банку: 5 грн;

комісія за видачу готівки з поточного рахунку/карткового рахунку: в банкоматах АТ «Укрсиббанк — 0.85% мін 10 грн. В банкоматах інших укр. банків — 1.5% + 7 грн.

Більше інформації про продукт — за посиланням

Проведення FinAwards 2024 було б неможливим й без партнерів, які допомагали засновникам премії - сайтам Finance.ua і Мінфін — з організацією заходу. Серед партнерів НАБУ (Національна асоціація банків України), найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.

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