Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла — Finance.ua
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Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла

Енергетика
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Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла
Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла
Президент Володимир Зеленський доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах мобільного звʼязку.
Про це він повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 2 липня.
«Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень», — розповів Зеленський.
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Останнім часом неодноразово повідомлялося, що під час відключень світла якість мобільного зв’язку суттєво погіршується, оскільки з відключенням електрики українці масово переходять на мобільний інтернет.
Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктура України зазнає значних руйнувань. Мобільні оператори постійно збільшують покриття населення мобільним зв’язком та інтернетом. У середньому на місяць запускають 240 базових станцій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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