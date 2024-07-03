Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла — Finance.ua

Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла Сьогодні 10:14 — Енергетика

Зеленський доручив Федорову перевірити готовність мобільних операторів до відключень світла

Президент Володимир Зеленський доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах мобільного звʼязку.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 2 липня.

«Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень», — розповів Зеленський.

Останнім часом неодноразово повідомлялося, що під час відключень світла якість мобільного зв’язку суттєво погіршується, оскільки з відключенням електрики українці масово переходять на мобільний інтернет.

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктура України зазнає значних руйнувань. Мобільні оператори постійно збільшують покриття населення мобільним зв’язком та інтернетом. У середньому на місяць запускають 240 базових станцій.

Економічна Правда За матеріалами:

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