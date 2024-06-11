Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок — Finance.ua

Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок 11.06.2024, 00:06 — Технології&Авто

Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок

Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою нової технології під назвою «імерсивне аудіо та відео».

Про це повідомляє Reuters.

«Ми продемонстрували майбутнє голосових дзвінків», — сказав гендиректор Nokia.

Нинішні дзвінки зі смартфонів є монофонічними, які стискають аудіоелементи разом, і звучать більш пласко і менш детально.

Нова технологія покращує якість дзвінка завдяки тривимірному звуку, роблячи взаємодію більш реалістичною. Це означає, що абонент чутиме все так, ніби він перебуває поруч зі співрозмовником.

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«Це найбільший стрибок вперед у сфері голосових дзвінків із моменту впровадження монофонічної телефонії, яка сьогодні використовується в смартфонах і ПК», — зауважила президентка Nokia Technologies Дженні Лукандер.

Nokia здійснила дзвінок за допомогою звичайного смартфона через загальнодоступну мережу 5G.

У Nokia Technologies зауважили, що крім дзвінків з ефектом присутності технологія може бути використана в конференц-зв'язку, де голоси учасників можуть бути розділені, залежно від їхнього просторового розташування.

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