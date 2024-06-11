Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок

Технології&Авто
117
Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок
Майбутнє мобільного звʼязку: гендиректор Nokia здійснив перший у світі «імерсивний» дзвінок
Генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк здійснив перший у світі телефонний дзвінок за допомогою нової технології під назвою «імерсивне аудіо та відео».
Про це повідомляє Reuters.
«Ми продемонстрували майбутнє голосових дзвінків», — сказав гендиректор Nokia.
Нинішні дзвінки зі смартфонів є монофонічними, які стискають аудіоелементи разом, і звучать більш пласко і менш детально.
Нова технологія покращує якість дзвінка завдяки тривимірному звуку, роблячи взаємодію більш реалістичною. Це означає, що абонент чутиме все так, ніби він перебуває поруч зі співрозмовником.
Читайте також
«Це найбільший стрибок вперед у сфері голосових дзвінків із моменту впровадження монофонічної телефонії, яка сьогодні використовується в смартфонах і ПК», — зауважила президентка Nokia Technologies Дженні Лукандер.
Nokia здійснила дзвінок за допомогою звичайного смартфона через загальнодоступну мережу 5G.
У Nokia Technologies зауважили, що крім дзвінків з ефектом присутності технологія може бути використана в конференц-зв'язку, де голоси учасників можуть бути розділені, залежно від їхнього просторового розташування.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.