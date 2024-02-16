Nokia представила ШІ-помічника для працівників на підприємствах — Finance.ua

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Nokia представила ШІ-помічника для працівників на підприємствах

Технології&Авто
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Nokia представила ШІ-помічника для працівників на підприємствах
Nokia представила ШІ-помічника для працівників на підприємствах
Фінська компанія Nokia представила інструмент MX Workmate на основі штучного інтелекту, призначений допомагати працівникам на виробництві.
Про це повідомляє Reuters.
MX Workmate зможе генерувати текст, схожий на людську мову, зокрема:
  • попереджатиме про несправність обладнання;
  • надавати рекомендації щодо ремонту;
  • надавати поради щодо підвищення якості та швидкості виробництва.
Nokia вже постачає технології 4G і 5G, які забезпечують внутрішній зв’язок або допомагають промисловим компаніям підключатися до даних із датчиків машин.
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«Тепер ідея полягає в тому, що у нас є помічник, який допоможе працівнику розібратися в усіх цих даних», — заявив керівник відділу маркетингу корпоративних рішень Nokia Стефан Дойбл.
Також Nokia впроваджує ШІ-помічника, оскільки виробники стикаються з нестачею кваліфікованих співробітників.
Деякі аспекти, зокрема боротьба з «галюцинаціями» ШІ, перебувають на стадії дослідження, і на початковому етапі роботи MX Workmate застосують певні запобіжники, наприклад, людина яка буде перевіряти правильність його рекомендацій.
«Можливо, мине рік-півтора, перш ніж ми побачимо перше реальне впровадження MX Workmate», — додав Дойбл.
За матеріалами:
speka.media
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