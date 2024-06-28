В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року — Finance.ua

В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року Сьогодні 17:20 — Технології&Авто

В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року

Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктура України зазнає значних руйнувань. Мобільні оператори постійно збільшують покриття населення мобільним зв’язком та інтернетом. У середньому на місяць запускають 240 базових станцій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.

«За останні пів року встановили рекордні 2 295+ веж у понад 300 населених пунктах», — сказано в повідомленні.

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Наприклад, одна з нещодавно встановлених базових станцій у Київській області забезпечить якіснішим зв’язком та інтернетом 2 400 людей у радіусі понад 10 кілометрів.

«У травні разом з партнерами презентували стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей — 98% населення України до 2030 року має мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету», — зазначили в Мінцифри.

Зараз цей показник становить 91%.

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