В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року — Finance.ua
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В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року

Технології&Авто
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В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року
В Україні встановили рекордну кількість базових станцій зв’язку за останні пів року
Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктура України зазнає значних руйнувань. Мобільні оператори постійно збільшують покриття населення мобільним зв’язком та інтернетом. У середньому на місяць запускають 240 базових станцій.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
«За останні пів року встановили рекордні 2 295+ веж у понад 300 населених пунктах», — сказано в повідомленні.
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Наприклад, одна з нещодавно встановлених базових станцій у Київській області забезпечить якіснішим зв’язком та інтернетом 2 400 людей у радіусі понад 10 кілометрів.
«У травні разом з партнерами презентували стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей — 98% населення України до 2030 року має мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету», — зазначили в Мінцифри.
Зараз цей показник становить 91%.
За матеріалами:
Finance.ua
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