В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого звʼязку і понад 4000 базових станцій мобільного звʼязку — Федоров — Finance.ua
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В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого звʼязку і понад 4000 базових станцій мобільного звʼязку — Федоров

Казна та Політика
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В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого звʼязку і понад 4000 базових станцій мобільного звʼязку — Федоров
В Україні пошкоджено чверть мереж фіксованого звʼязку і понад 4000 базових станцій мобільного звʼязку — Федоров
В Україні внаслідок російської агресії пошкоджено 25% фіксованих мереж, знищено або пошкоджено 4300 базових станцій мобільного звʼязку.
Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації електронних комунікацій до 2030 року, пише «Інтерфакс-Україна».
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«На сьогодні 25% фіксованих мереж пошкоджено — це факт. Знищено або пошкоджено понад 4000 станцій мобільного звʼязку», — сказав Федоров.
За словами віцепремʼєра, серед ризик-факторів, що впливають на телекомунікаційну галузь в Україні, можна виділити кібератаки і навантаження на операторів через необхідність обслуговувати великий трафік роумінгу для майже 4 млн українських біженців.
Нагадаємо, внаслідок війни економіка України втратила 25% ВВП, а шкоди внаслідок бойових дій та обстрілів завдано на сотні мільярдів доларів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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