Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика) — Finance.ua

Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)

Более 67% представителей поколения зуммеров в мире выбирают фриланс как основной способ заработка. Молодые специалисты ценят гибкость и свободу выбора проектов, отвечающих их интересам и позволяющих развиваться профессионально.

Такая тенденция указывает на новый подход к работе, где на первый план выходит баланс между личной жизнью и карьерой. Также это возможность реализовать собственный потенциал через проекты, которые приносят не только доход, но и удовлетворение.

Об этом говорится в исследовании Freelancehunt

Чаще всего зуммеры работают дизайнерами (41,8%), программистами (19,5%) и копирайтерами (11,2%). Для обеспечения репрезентативности выборки были выбраны представители возрастной группы 24−29 лет, которые уже не учатся в высших учебных заведениях и имеют более определенный выбор специализации.

Большинство фрилансеров поколения зуммеров выбирают умеренную нагрузку, чтобы сохранять гибкость, уделять время личным проектам и избегать выгорания, оставляя пространство для баланса между работой и жизнью.

Образование

Опрошенное поколение зуммеров не видит диплом о высшем образовании или работу с 9 до 17 непременным условием для успешной карьеры:

40% респондентов не считают, что получение высшего образования обязательно для начала успешной карьеры.

70% респондентов считают фриланс жизнеспособным вариантом карьеры наряду с традиционным с 9 по 17.

Почти четверть (24%) респондентов считают, что взять перерыв для выяснения интересов или путешествий — ключевой шаг перед началом карьеры.

Смена фриланса на постоянную работу:

Нет, не желаю — 27,6%

Есть постоянная работа, на фрилансе подрабатываю — 22,97%

Да, если можно будет работать удаленно — 22,97%

Да, если уровень дохода будет не меньше — 16,61%.

Да, другие причины — 6,71%

Уже есть постоянная работа, на фрилансе пока не работаю — 3,18%

Заработки

Большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно 23,34% имеют доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.

Количество более опытных специалистов, зарабатывающих $1000−2000 в месяц, составляет 9,06%.

Только 3,14% имеют доход в $2000−3000. И только 2,44% получают более $3000, что характерно для уровня Senior с высокой специализацией и стабильными клиентами.

Где работают

Почти половина фрилансеров поколения зуммеров (50,87%) имеют знания в узких специализациях, таких как разработка мобильных приложений или дизайн с помощью ИИ.

Это свидетельствует о стремлении молодой группы к глубокой экспертизе и профессиональному росту.

Справка Finance.ua:

В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.

Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, а популярность государственного ПриватБанка падает.

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