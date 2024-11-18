Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика) — Finance.ua
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Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)

Личные финансы
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Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)
Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)
Более 67% представителей поколения зуммеров в мире выбирают фриланс как основной способ заработка. Молодые специалисты ценят гибкость и свободу выбора проектов, отвечающих их интересам и позволяющих развиваться профессионально.
Такая тенденция указывает на новый подход к работе, где на первый план выходит баланс между личной жизнью и карьерой. Также это возможность реализовать собственный потенциал через проекты, которые приносят не только доход, но и удовлетворение.
Об этом говорится в исследовании Freelancehunt.
Чаще всего зуммеры работают дизайнерами (41,8%), программистами (19,5%) и копирайтерами (11,2%). Для обеспечения репрезентативности выборки были выбраны представители возрастной группы 24−29 лет, которые уже не учатся в высших учебных заведениях и имеют более определенный выбор специализации.
Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)
Большинство фрилансеров поколения зуммеров выбирают умеренную нагрузку, чтобы сохранять гибкость, уделять время личным проектам и избегать выгорания, оставляя пространство для баланса между работой и жизнью.

Образование

Опрошенное поколение зуммеров не видит диплом о высшем образовании или работу с 9 до 17 непременным условием для успешной карьеры:
  • 40% респондентов не считают, что получение высшего образования обязательно для начала успешной карьеры.
  • 70% респондентов считают фриланс жизнеспособным вариантом карьеры наряду с традиционным с 9 по 17.
  • Почти четверть (24%) респондентов считают, что взять перерыв для выяснения интересов или путешествий — ключевой шаг перед началом карьеры.
Смена фриланса на постоянную работу:
  • Нет, не желаю — 27,6%
  • Есть постоянная работа, на фрилансе подрабатываю — 22,97%
  • Да, если можно будет работать удаленно — 22,97%
  • Да, если уровень дохода будет не меньше — 16,61%.
  • Да, другие причины — 6,71%
  • Уже есть постоянная работа, на фрилансе пока не работаю — 3,18%

Заработки

Большинство молодых фрилансеров (62,02%) зарабатывают до $500 в месяц, что часто указывает на дополнительный доход или старт карьеры. Приблизительно 23,34% имеют доход от $500 до $1000 — это Middle-фрилансеры с постоянными проектами.
Количество более опытных специалистов, зарабатывающих $1000−2000 в месяц, составляет 9,06%.
Только 3,14% имеют доход в $2000−3000. И только 2,44% получают более $3000, что характерно для уровня Senior с высокой специализацией и стабильными клиентами.
Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)

Где работают

Почти половина фрилансеров поколения зуммеров (50,87%) имеют знания в узких специализациях, таких как разработка мобильных приложений или дизайн с помощью ИИ.
Это свидетельствует о стремлении молодой группы к глубокой экспертизе и профессиональному росту.
Какой средний заработок у фрилансеров: кем работают (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • В Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.
  • Среди украинских фрилансеров растет спрос на услуги мобильного банка monobank, а популярность государственного ПриватБанка падает.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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