Скільки в середньому заробляють фрилансери в найпопулярніших категоріях (інфографіка) — Finance.ua

Скільки в середньому заробляють фрилансери в найпопулярніших категоріях (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Скільки в середньому заробляють фрилансери в найпопулярніших категоріях (інфографіка)

Тенденція зростання фрилансу в Україні зберігається, бо цей формат дозволяє знайти баланс між роботою та особистим життям і дає змогу отримувати замовлення з усього світу.

Спеціалісти готові працювати з найновішими технологіями, включно зі штучним інтелектом, який невпинно набирає обертів на глобальному ринку праці.

Про це йдеться в дослідженні центру компанії Freelancehunt.

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У січні 2025 року кількість нових фрилансерів зросла на 60%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року. Від початку повномасштабної війни на сервісі зареєструвалося вже понад 400 тисяч українців.

Як повідомляє засновник Freelancehunt Олег Топчій:

понад половина фрилансерів (56,8%) зараз розглядають роботу на платформі як додаткове джерело доходу.

43,2% сприймають її як основне місце праці.

Серед перекладачів та копірайтерів найбільша частка тих, хто заробляє до $500 — 64,7%. Це пов’язано з тим, що деякі завдання замовники делегують ШІ.

Шалений попит на послуги цих спеціалістів, як було на початку війни з прийняттям закону про українізацію, дещо спав. Також ця категорія досить легка для новачків, які приходять заробляти на фриланс.

46,1% дизайнерів заробляють понад $500. Ті, хто має знання у вузьких спеціалізаціях, можуть отримувати більше за свою роботу. Наприклад, розробляти NFT чи навіть генерувати візуали за допомогою ШІ на професійному рівні.

У категорії мобільних додатків та програмування більший відсоток фрилансерів заробляє понад $1000:

17,9% заробляють $1000−2000,

8,2% — $2000−3000,

5,2% — понад $3000.

Це значно більше, ніж в інших категоріях. Серед маркетологів найбільша частка тих, хто заробляє понад $3000 — 26,3%. І один з найменших відсотків (26,3%) серед тих, хто отримує за свою роботу до $500.

Згідно з даними опитування, яке проводила компанія Freelancehunt серед фрилансерів у 2024 році, понад 50% молодих виконавців готові інвестувати у вивчення нових програм, щоб залишатися конкурентними.

Міленіали менш рішучі: лише 5,3% готові вкладати значні кошти, а 32,7% обмежаться мінімальними витратами на навчання.

Тренди: дизайн, програмування та обробка відео

У 2024 році, за підсумками аналітики сервісу, сфера фрилансу стала помітно більш «мультимедійною». Найбільший приріст виконавців показали напрямки:

Аудіо та відео: +29,5% нових фрилансерів. Зростання попиту пов’язане з активним використанням відеоконтенту в маркетингу та сферах розваг.

+29,5% нових фрилансерів. Зростання попиту пов’язане з активним використанням відеоконтенту в маркетингу та сферах розваг. Дизайн та арт : майже третина фрилансерів (29,1%) займається візуальним контентом. Цей напрямок збільшився на 10,4% за рік.

: майже третина фрилансерів (29,1%) займається візуальним контентом. Цей напрямок збільшився на 10,4% за рік. Програмування: попри скромний приріст (1,2%) залишається надійною категорією із 17,7% частки серед усіх спеціалістів. Водночас сегмент розробки мобільних додатків хоч і займає лише 0,9%, показав зростання на 16,6%.

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