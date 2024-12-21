Які професії найпопулярніші на українському ринку фрилансу у 2024 році — Finance.ua

Які професії найпопулярніші на українському ринку фрилансу у 2024 році Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Які професії найпопулярніші на українському ринку фрилансу у 2024 році

Цей рік став переломним для ринку фрилансу в Україні. Попри зменшення кількості проєктів на 6,5% (зі 154 тис. до 144 тис.), загальний бюджет зріс на 26%, досягнувши 528 млн грн.

Про це йдеться у дослідженні Freelancehunt.

Як змінилась кількість фрилансерів

Кількість фрилансерів збільшилася на 14,4% — їх тепер 904 тисячі. Замовників також стало більше: їхня кількість зросла на 11,6%, досягнувши 269 тисяч.

За час війни до фрилансу долучилися 354 тисячі українців, що складає третину всіх виконавців.

За словами засновника Freelancehunt Олега Топчія, цей показник свідчить про те, що війна та економічна криза стали найпотужнішими каталізаторами популярності фрилансу серед спеціалістів.

У складних умовах багато людей шукають нові формати роботи, які дозволяють зберігати мобільність, адаптуватися до змін і забезпечувати фінансову стабільність.

Які напрямки є найпопулярнішими

2024 рік показав, що ринок фрилансу стає все більш мультимедійним. Категорії, пов’язані з візуальним та аудіоконтентом, демонструють стрімке зростання.

Водночас класичні напрямки, як-от програмування, зберігають стабільність. Фрилансерам важливо орієнтуватися на зміну трендів, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Лідери серед фрилансерів:

Дизайн та арт утримують першість із часткою у 29,1%. Ця категорія показала 10,4% приросту фрилансерів, підтверджуючи стабільний попит на візуальний контент.

Аудіо та відео стали лідерами зростання, збільшившись на рекордні 29,5%. Це пов’язано зі зростанням популярності відеоконтенту для маркетингу та розваг.

Програмування зберігає третє місце з часткою 17,7%, але приріст фрилансерів склав лише 1,2%, що може вказувати на стабільність попиту.

Мобільні додатки, хоча і займають лише 0,9%, показали зростання у 16,6%, що свідчить про поступове відновлення інтересу до цього напряму серед спеціалістів.

Розподіл бюджетів

«Програмування» залишилося беззаперечним лідером, займаючи 39,1% від загального бюджету проєктів.

Хоча зростання сумарних бюджетів становить лише 4%, це свідчить про стабільність попиту на послуги розробників.

«Фото, аудіо та відео» стали лідерами зростання — їхній сумарний бюджет збільшився на 57,1%.

Топчій зауважив, соцмережі стимулюють попит на відеоконтент, адже користувачі проводять у них 2,5 години щодня. Відео забезпечує найбільшу залученість, тож інфлюенсери та бренди активно інвестують у якісний мультимедійний контент.

На 41,1% більше проєктів у категорії «Фото, відео та аудіо»

«Програмування» лідирує із часткою у 30,2% всіх проєктів, хоча кількість замовлень скоротилася на 9,1%.

Це, звісно, призведе до зростання конкуренції серед фрилансерів. «Фото, аудіо та відео» — головний прорив року.

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Кількість проєктів у цій категорії зросла на 41,1%, що підтверджує стрімкий попит на відеоконтент, а також стрімінгові сервіси та мультимедіа для соцмереж.

«Архітектура та інжиніринг» показали значне зростання на 21,6%, що свідчить про відновлення попиту на будівельні та інженерні проєкти.

«Робота з текстами» зазнала одного з найбільших спадів у кількості проєктів (-14,8%). Це є наслідком масового використання AI для генерації текстового контенту.

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