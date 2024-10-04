В Україні понад 20% фрилансерів використовують ШІ в роботі: як у світі (інфографіка) — Finance.ua

В Україні понад 20% фрилансерів використовують ШІ в роботі: як у світі (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

В Україні понад 20% фрилансерів використовують ШІ в роботі: як у світі (інфографіка)

В Україні 21,9% українських фрилансерів використовують ШІ в роботі. Про це йдеться в дослідженні пише Freelancehunt

Поки старші покоління лише адаптуються до нових можливостей, зумери вже активно інтегрують ШІ у щоденну роботу, використовуючи його для автоматизації процесів, підвищення продуктивності та створення інноваційних рішень. Це покоління вбачає у штучному інтелекті не просто інструмент, а ключовий елемент своєї кар’єрної стратегії на фрилансі.

20% фрилансерів регулярно використовують ШІ для таких завдань, як дослідження, мозковий штурм, написання пропозицій і програмування.

Зумери та міленіали швидше адаптуються до використання ШІ в роботі. Вони виросли у світі технологій, тому вже розуміють, як штучний інтелект може допомогти у виконанні завдань та підвищити конкурентоспроможність.

Натомість старше покоління, зокрема люди віком 48 років і більше, підходить до ШІ з деякою обережністю й навіть скептицизмом. Проте значна частина з них усе ж планує використовувати ці технології в майбутньому, що свідчить про поступову зміну ставлення.

Чоловіки vs жінки: хто більше використовує ШІ

Молоді фрилансери найбільше захоплюються штучним інтелектом, особливо, чоловіки. Наприклад, серед тих, кому від 18 до 23 років, 86% чоловіків активно користуються ШІ, тоді як поміж жінок цей показник трохи нижчий — близько 69%.

Фрилансери старшої вікової категорії вже не так активно застосовують ШІ, проте чоловіки все одно залишаються більш зацікавленими. А у 48+ років лише близько 47% чоловіків і 43% жінок продовжують використовувати ці технології.

Чи готові фрилансери інвестувати в опанування нових інструментів ШІ

Понад 50% зумерів готові інвестувати в навчання. Молоді фрилансери активно освоюють нові технології, зокрема інструменти штучного інтелекту, щоб підвищити свою конкурентоспроможність. Міленіали менш рішучі — лише 5,3% готові вкладати в розвиток значні ресурси, а 32,7% — невеликі.

Як повідомляє Bloomberg, світовий ринок продуктів, пов’язаних зі штучним інтелектом, до 2027 року сягне $990 млрд. Такого висновку дійшли фахівці консалтингової фірми Bain & Co.

Дослідники вважають, що LLM у тому стані, в якому вони є зараз, можна випускати без занепокоєнь щодо безпеки. Єдина загроза, яку може нести штучний інтелект, полягає у зловмисному застосуванні реальними людьми.

Довідка Finance.ua:

Міністерство цифрової трансформації напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави. Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що Україна має не пропустити цей тренд у світі, а стати центром. На його думку, таким чином, з’явиться можливість «обігнати» інші цифрові уряди.

Штучний інтелект часто зображають як загрозу для людства, як у фільмі «Термінатор» з повстанням Skynet. Однак нове дослідження стверджує, що така загроза наразі не існує. Українська професорка комп’ютерних наук Ірина Гуревич, яка очолювала це дослідження, зазначає, що більше варто зосередитися на тому, як саме використовують штучний інтелект.

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