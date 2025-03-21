Сколько будет пенсия при стаже 30 лет (расчет) — Finance.ua
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Сколько будет пенсия при стаже 30 лет (расчет)

Личные финансы
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Сколько будет пенсия при стаже 30 лет (расчет)
Сколько будет пенсия при стаже 30 лет (расчет)
При расчете пенсии в Украине принимают во внимание три фактора: зарплату, стаж и среднюю зарплату по Украине. Как узнать, какой будет пенсия, если стаж 30 лет? Рассмотрим на примере, как его рассчитать.
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Если стаж 30 лет, какая будет пенсия — приблизительный расчет
Для расчета пенсии ПФУ предлагает использовать специальную формулу:
пенсия = средняя зарплата по Украине за предыдущие 3 года (расчет проводит ПФУ) x индивидуальный коэффициент зарплаты (отношение средней зарплаты человека к средней зарплате в Украине) x коэффициент страхового стажа (количество лет стажа умножается на 1%).
Можно условно посчитать, какая пенсия за 30 лет стажа, если взять среднюю зарплату, например 8 тыс. грн, а среднюю зарплату по Украине условно — 14 000 грн.
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В итоге получаем:
пенсия = 14 000×0,57 (8000 грн/14 000 грн) x 0,3 (30 лет x 1%) = 2394 грн.
Если произвести расчет с такими же показателями для стажа 20 лет, то пенсионная выплата составит: 14 000×0,57×0,2 = 1596 грн.
То есть, получается, что чем больше стаж и его коэффициент — тем больше будет пенсия. Но важную роль играет также и индивидуальный коэффициент зарплаты.
К примеру, если средняя зарплата человека составляет 14 тыс. грн и средняя зарплата в Украине — 14 000 грн, человек имеет 30 лет стажа, то пенсия = 14 000×1 (14000/14000) x 0,3 = 4200 грн.
То есть, чем выше коэффициент зарплаты (от 1) — тем больше пенсия.
Приблизительные расчеты можно сделать на сайте ПФУ (на пенсионном калькуляторе), но эксперты все же советуют делать их непосредственно в отделении Пенсионного фонда, чтобы рассчитать свой точный коэффициент зарплаты.
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Следует также отметить, что согласно украинскому законодательству, пенсия за 30 лет стажа у женщин (т.е. при условии полного стажа и в возрасте от 65 лет) не может быть менее 40% от минимальной зарплаты (8000 грн в 2025 году) — это 3200 грн.
Кроме этого, пенсия также не может быть меньше минимальной, которая была установлена ​​постановлением Кабмина N185 и согласно данным ПФУ:
  • 2725 грн — для неработающих пенсионеров, независимо от стажа;
  • 3370 грн — для пенсионеров 65−70 лет с полным стажем, которые не работают;
  • 2980 грн — для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы с полным стажем;
  • 3240 грн — для пенсионеров 70−80 лет с полным стажем (в возрасте 75−80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3240 грн);
  • 3370 грн — для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
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По материалам:
УНІАН
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