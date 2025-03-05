Скольким украинцам повысили пенсии с 1 марта — Минсоцполитики
4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.
Об этом сообщило Минсоцполитики.
Пенсии проиндексированы для:
- 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях.
- 672 тысяч пенсионеров силовых ведомств.
- 98 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы.
- 79,6 тысячи пенсионеров — людей с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты.
- 23,4 тысячи пенсионеров — бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.
Средняя пенсия
В результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
Также будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
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С 1 апреля произойдет автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).
Ранее говорилось, что украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших начислений по пенсиям, а еще — запретить ранние выходы на пенсию. Кроме того, начисления по инвалидности планируют уравнять практически для всех категорий граждан.
В ВР зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем, пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию.
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