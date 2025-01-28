В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников — Finance.ua

В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников
Украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших пенсионных начислений, а еще запретить ранние выходы на пенсию.
Кроме того, начисления по инвалидности планируют уравнять практически для всех категорий граждан.
В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем, пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время презентации итогов работы министерства 27 января.
Во время презентации чиновник затронула множество важных тем и сообщила о новациях. Они касались инициатив поддержки семей и детей, реформ в сфере помощи ВПЛ, услуг для людей с инвалидностью и изменений в начислениях пенсий.
Больше всего внимания украинцев привлекли новости о том, что министерство планирует сократить пенсии чиновникам, в частности пенсионные выплаты по инвалидности.
«Мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все начисления по инвалидности производятся по общему правилу», — отметила Оксана Жолнович.
Министр объяснила такое решение тем, что пособие по инвалидности не может зависеть от того, какой у человека должностной статус и является ли он прокурором или нет.
Исходя из этого, главной целью нового законопроекта, разработанного в ведомстве, является уравнивание подходов к определению размеров пенсионных начислений по инвалидности независимо от статуса гражданина. Однако следует отметить, что участников боевых действий эти изменения затрагивать не будут: для них законом предусмотрена отдельная финансовая поддержка от государства, которая справедливо не должна уравниваться с выплатами для других граждан.
Что касается ограничений из-за ранних выходов прокуроров и других чиновников на пенсию, то для регулирования этого вопроса в специальном постановлении ведомство ограничило коэффициентами все пенсии, превышающие 23 тысячи гривен. Министр убеждена, что таким образом, таким решением будет гарантировать справедливость в общей системе спецпенсий.
😎 Мы запускаем небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и потребности. Это поможет нам лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.
Пройти опрос
Поделиться новостью