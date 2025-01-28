В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников — Finance.ua

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В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников

Казна и Политика
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В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников
В Украине планируют уменьшить пенсии для чиновников
Украинских высокопоставленных чиновников, в том числе и прокуроров, могут лишить больших пенсионных начислений, а еще запретить ранние выходы на пенсию.
Кроме того, начисления по инвалидности планируют уравнять практически для всех категорий граждан.
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В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что все выплаты по инвалидности будут определяться по общему правилу, кроме выплат для военнослужащих. Вместе с тем, пенсии для чиновников планируют сократить и запретить им рано выходить на пенсию.
Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович во время презентации итогов работы министерства 27 января.
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Во время презентации чиновник затронула множество важных тем и сообщила о новациях. Они касались инициатив поддержки семей и детей, реформ в сфере помощи ВПЛ, услуг для людей с инвалидностью и изменений в начислениях пенсий.
Больше всего внимания украинцев привлекли новости о том, что министерство планирует сократить пенсии чиновникам, в частности пенсионные выплаты по инвалидности.
«Мы уже зарегистрировали закон, который определяет, что все начисления по инвалидности производятся по общему правилу», — отметила Оксана Жолнович.
Министр объяснила такое решение тем, что пособие по инвалидности не может зависеть от того, какой у человека должностной статус и является ли он прокурором или нет.
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Исходя из этого, главной целью нового законопроекта, разработанного в ведомстве, является уравнивание подходов к определению размеров пенсионных начислений по инвалидности независимо от статуса гражданина. Однако следует отметить, что участников боевых действий эти изменения затрагивать не будут: для них законом предусмотрена отдельная финансовая поддержка от государства, которая справедливо не должна уравниваться с выплатами для других граждан.
Что касается ограничений из-за ранних выходов прокуроров и других чиновников на пенсию, то для регулирования этого вопроса в специальном постановлении ведомство ограничило коэффициентами все пенсии, превышающие 23 тысячи гривен. Министр убеждена, что таким образом, таким решением будет гарантировать справедливость в общей системе спецпенсий.
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По материалам:
Фокус
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