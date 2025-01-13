Убытки свыше 7 млн ​​грн: в Киеве чиновники ГСЧС закупили планшеты по завышенным ценам — Finance.ua
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Убытки свыше 7 млн ​​грн: в Киеве чиновники ГСЧС закупили планшеты по завышенным ценам

Криминал
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Заместителя начальника одного из подразделений ГСЧС Украины и заместителя начальника отдела этого подразделения подозревают в служебной халатности. Чиновники закупили электронные планшеты по завышенным ценам.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
По данным следствия, в сентябре 2023 года подразделение ГСЧС объявило тендер на закупку двух тысяч планшетов более чем на 50 млн грн. Закупка производилась через открытые торги, на которые заявку подало только одно предприятие с предложением на 30% выше рыночной стоимости гаджетов.
Заместитель начальника подразделения, не исследовав рыночную стоимость планшетов, объявил предприятие победителем.
Заключения экспертиз подтвердили, что закупки прошли по завышенным ценам, что повлекло ущерб государству более чем в 7 млн ​​гривен.
Чиновникам ГСЧС сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Правоохранители устанавливают всех причастных к преступлению.
По материалам:
Finance.ua
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