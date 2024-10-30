В Днепре чиновники присвоили 10 миллионов, завышая цены на товары для войска — Finance.ua
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В Днепре чиновники присвоили 10 миллионов, завышая цены на товары для войска

Криминал
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В Днепре чиновники присвоили 10 миллионов, завышая цены на товары для войска
В Днепре чиновники присвоили 10 миллионов, завышая цены на товары для войска
Бюро экономической безопасности направило в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которые занимали руководящие должности в Днепровском городском совете и завладели более 10,5 млн. грн. государственных средств, злоупотребляя служебным положением.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что Днепровский городской совет выделил средства для обеспечения выполнения программы по содействию территориальной обороны города Днепра на 2022−2026 годы.
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Со своей стороны, подозреваемые осуществили закупки товарно-материальных ценностей для сил обороны Украины по завышенным ценам. В частности, покупали моноочки ночного видения, тепловизоры, электрические бытовые приборы, текстильные изделия, мебель, генераторы, механизированное оборудование и т. д.
Чиновникам избрали меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам дела грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
По материалам:
Finance.ua
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