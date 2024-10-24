Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК — Finance.ua
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Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК

Криминал
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Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК
Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК, Фото: ДБР
Государственное бюро расследований задержало трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. В ходе обысков у них обнаружили более 1,2 млн долларов США наличными и элитный автопарк.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Работники РТЦК, а также председатель военно-врачебной комиссии этого же района создали преступную группу, предоставлявшую «услуги» мужчинам, не желавшим проходить военную службу. Один из разоблаченных — председатель ВВК — уже имел подозрение за аналогичные действия, был отстранен от должности, но продолжил влиять на процессы.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.
«Клиентам» изготовляли пакет военно-учетных документов по их снятию и исключению с воинского учета. Цена пакета составляла от 2 до 15 тысяч долларов.
В ходе обысков у фигурантов были изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о фактах незаконного снятия с воинского учета и уклонения от мобилизации тысяч военнообязанных.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Также было обнаружено и изъято более 1,2 млн долларов США и 45 тыс. евро наличными. Кроме того, изъято 11 автомобилей премиум-класса стоимостью около 100 тыс. долл. США каждый.
Фигуранты уведомлены о подозрении в организации, исполнении и пособничестве в просьбе и получении ими неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц, что связано с вымогательством (ч. 2, 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Суд просят избрать им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Миллион долларов наличности и элитный автопарк: в Киеве задержали троих должностных лиц ТЦК
Параллельно в этом же военкомате были обнаружены еще два работника, которые вносили в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов фальшивые данные, которые позволяли уклоняться от военной службы и выехать за границу.
Они также уведомлены о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
По материалам:
Finance.ua
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