Они «работают»? Чиновники в Украине начали получать на 61% больше — Finance.ua

Они «работают»? Чиновники в Украине начали получать на 61% больше
Зарплаты чиновников в Украине с января по ноябрь 2024 года включительно выросли на 61%. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысячи гривен.
По данным Министерства финансов, в начале года она составляла 38,6 тысяч гривен. Таким образом, зарплата чиновников в 3,4 раза превышает средний уровень в стране.
У кого самые большие
Лидерами по уровню зарплат стал Антимонопольный комитет, где в среднем работники получают 118,7 тысячи гривен.
Всего в комитете работает 268 человек. При этом самая высокая зарплата у руководства — 215 тысяч гривен.
В Министерстве юстиции работают 997 человек, а средняя зарплата — 100,5 тысячи гривен.
При этом в Центральной избирательной комиссии зарплата составляет 97,2 тысячи гривен, а работают 248 человек. Самая высокая зарплата у руководства — 18 человек получают в среднем 310,3 тысячи гривен.
В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата составляет 65,5 тысячи гривен, а численность работников — 672 человека. Следует отметить, что руководство получает 132,9 тысячи гривен.
Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине за январь-сентябрь 2024 года выросла на 22,2% - до 20 592 гривен.
Самые высокие зарплаты у работников сферы информации и телекоммуникаций — 50 752 гривен.
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