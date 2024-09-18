Дорожная коррупция: в схеме на 286 млн грн уличены чиновники Днепропетровской ОГА — Finance.ua

Дорожная коррупция: в схеме на 286 млн грн уличены чиновники Днепропетровской ОГА Сегодня 17:15 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную махинацию в дорожной сфере, в результате которой во время полномасштабного вторжения рф государственному бюджету причинено более 286 млн грн ущерба.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

О подозрении уведомлены (должности на момент совершения преступления):

глава Днепропетровской ОГА;

заместитель главы Днепропетровской ОГА;

руководитель департамента Днепропетровской ОГА;

начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;

руководитель субъекта хозяйственной деятельности.

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В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство разрешало первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.

По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания.

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Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.

Часть этих средств вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.

В настоящее время идет изучение фактов возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

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