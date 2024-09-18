Дорожная коррупция: в схеме на 286 млн грн уличены чиновники Днепропетровской ОГА — Finance.ua

Дорожная коррупция: в схеме на 286 млн грн уличены чиновники Днепропетровской ОГА
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную махинацию в дорожной сфере, в результате которой во время полномасштабного вторжения рф государственному бюджету причинено более 286 млн грн ущерба.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
О подозрении уведомлены (должности на момент совершения преступления):
- глава Днепропетровской ОГА;
- заместитель главы Днепропетровской ОГА;
- руководитель департамента Днепропетровской ОГА;
- начальник отдела дорожного хозяйства Днепропетровской ОГА;
- руководитель субъекта хозяйственной деятельности.
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В 2022 году действующее в условиях военного положения законодательство разрешало первоочередное финансирование эксплуатационного обслуживания автомобильных дорог, а расходы на текущий и капитальный ремонт дорог были возможны только в последнюю очередь.
По данным следствия, подозреваемые с целью получения возможности первоочередного финансирования, а также во избежание необходимости разработки проектной документации, проведения ее экспертизы и осуществления технического надзора заменили в соответствующих документах сведения о необходимости проведения текущего и капитального ремонта дорог необходимостью их эксплуатационного обслуживания.
Расходы на такое обслуживание искусственно и безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен. На эту сумму заключили договоры на выполнение соответствующих работ с компанией, связанной с главой Днепропетровской ОГА, которая завысила стоимость материалов на сумму более 286 млн грн.
Часть этих средств вывели на счета других компаний, связанных с топ-чиновником и его заместителем.
В настоящее время идет изучение фактов возможной легализации незаконно полученных средств, устанавливается причастность к преступлению других лиц.
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