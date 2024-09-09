Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене — Finance.ua
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Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене

Криминал
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Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене
Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене, Фото: kyiv.gp.gov.ua
Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов Национального банка Украины по факту служебной халатности во время реализации имущества банка, что причинило тяжкие последствия государственным интересам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
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Согласно материалам следствия, в 2021 году Национальный банк Украины получил право собственности на имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе и земельные участки, расположенные в Киевской области, общей площадью более 15 га. В то время эти участки стоили почти 9 млн грн.
В дальнейшем в 2022 году решением Правления Национального банка Украины утверждены условия продажи этого имущества и земельных участков.
Подозреваемый был служебным лицом и должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков, условия продажи которых согласовывались коллегиальным органом на основе его информации и предоставленного анализа цен. Продавать участки должны были по стоимости, определенной при оценке.
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Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, которая намного ниже. Соответственно, это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грн.
Начальник одного из отделов Национального банка уведомлен о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.
По материалам:
Finance.ua
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