Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене — Finance.ua

Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене Сегодня 12:49 — Криминал

Убытки 5 млн: банкира подозревают в продаже земли НБУ по заниженной цене, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов Национального банка Украины по факту служебной халатности во время реализации имущества банка, что причинило тяжкие последствия государственным интересам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, в 2021 году Национальный банк Украины получил право собственности на имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе и земельные участки, расположенные в Киевской области, общей площадью более 15 га. В то время эти участки стоили почти 9 млн грн.

В дальнейшем в 2022 году решением Правления Национального банка Украины утверждены условия продажи этого имущества и земельных участков.

Подозреваемый был служебным лицом и должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков, условия продажи которых согласовывались коллегиальным органом на основе его информации и предоставленного анализа цен. Продавать участки должны были по стоимости, определенной при оценке.

Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, которая намного ниже. Соответственно, это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грн.

Начальник одного из отделов Национального банка уведомлен о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

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