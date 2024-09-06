Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн — Finance.ua
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Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн

Криминал
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Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн
Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн, Фото: dnipr.gp.gov.ua
Группа людей в Кривом Роге, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, получала доступ к онлайн-банкингу клиентов и переводила их средства на подконтрольные счета.
Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.
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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц по фактам незаконного сбора, хранения, распространения конфиденциальной информации о лице, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2). 1, 2 ст. 182;
Расследованием установлено, что два жителя г. Кривого Рога, привлекая трех человек, организовали мошеннический call-центр.
Фото: dnipr.gp.gov.ua
Фото: dnipr.gp.gov.ua
Представляясь работниками службы безопасности банка, они сообщали гражданам о необходимости установки мобильного приложения якобы для защиты их персональных данных.
После установки приложения обвиняемые получали полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем перевода на подконтрольные счета.
Всего установлено 33 потерпевших со всей Украины. Сумма ущерба — более 2,2 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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