Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн — Finance.ua

Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн Сегодня 11:29 — Криминал

Организаторы call-центра в Кривом Роге обманули граждан более чем на 2,2 млн грн, Фото: dnipr.gp.gov.ua

Группа людей в Кривом Роге, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, получала доступ к онлайн-банкингу клиентов и переводила их средства на подконтрольные счета.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

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Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц по фактам незаконного сбора, хранения, распространения конфиденциальной информации о лице, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных) систем (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2). 1, 2 ст. 182;

Расследованием установлено, что два жителя г. Кривого Рога, привлекая трех человек, организовали мошеннический call-центр.

Фото: dnipr.gp.gov.ua

Представляясь работниками службы безопасности банка, они сообщали гражданам о необходимости установки мобильного приложения якобы для защиты их персональных данных.

После установки приложения обвиняемые получали полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших и присваивали деньги путем перевода на подконтрольные счета.

Всего установлено 33 потерпевших со всей Украины. Сумма ущерба — более 2,2 млн грн.

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