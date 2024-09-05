Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы — Finance.ua

Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы Сегодня 10:29 — Криминал

Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы

Двум лицам доложено о подозрении по фактам неправомерного использования электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду.

Отмечается, что 23-летние подозреваемые в 2024 году организовали деятельность по онлайн-обмену гривны на различные виды криптовалют и электронные деньги незарегистрированных в Украине и подсанкционных платежных систем, в том числе находящихся на территории страны-агрессора.

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Для проведения операций фигуранты дела использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.

Противоправная деятельность разоблачена прокурорами совместно с детективами Территориального управления БЭБ в г. Киеве и сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины.

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