Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы — Finance.ua
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Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы

Криминал
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Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы
Разоблачена схема обмена гривны на криптовалюту через подсанкционные системы
Двум лицам доложено о подозрении по фактам неправомерного использования электронных денег (ч. 1 ст. 200 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду.
Отмечается, что 23-летние подозреваемые в 2024 году организовали деятельность по онлайн-обмену гривны на различные виды криптовалют и электронные деньги незарегистрированных в Украине и подсанкционных платежных систем, в том числе находящихся на территории страны-агрессора.
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Для проведения операций фигуранты дела использовали банковские карты, оформленные на фиктивных лиц.
Противоправная деятельность разоблачена прокурорами совместно с детективами Территориального управления БЭБ в г. Киеве и сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины.
По материалам:
Корреспондент.net
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