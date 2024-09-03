В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов — Finance.ua

В Киеве разоблачили псевдоправоохранителей, которые обманули криптобизнесмена на 250 тысяч долларов Сегодня 07:48 — Криминал

Киеве четверо мужчин прикинулись правоохранителями и угрозами заставили криптобизнесмена перечислить им 250 тысяч долларов. Прокуратура разоблачила «банду», теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 2 сентября.

Какую схему придумали задержанные

В прокуратуре рассказали, что четверо мужчин узнали, что 20-летний основатель онлайн-бизнеса имеет значительную сумму денег в криптовалюте. После этого они приехали к нему домой и представились правоохранителями. Владельцу криптовалюты угрожали уголовной ответственностью по вымышленным обвинениям в государственной измене за сотрудничество с гражданином рф, однако за 250 тыс. долларов США пообещали «уладить» ситуацию.

«Таким образом псевдоправоохранители заставили потерпевшего перечислить криптовалюту на сумму почти 10 млн гривен на их криптокошелек. В тот же день они обналичили эти деньги через один из обменных пунктов Киева», — говорится в сообщении.

Обыски у подозреваемых

Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, автомобили премиум-класса, поддельные удостоверения журналистов и членов общественных формирований по охране порядка, амуницию, около 7 тыс. долларов США и более 63 тыс. грн.

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