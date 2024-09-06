В Киеве разоблачили директора предприятия, который путем мошенничества завладел судном «Отель Баккара» — Finance.ua
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В Киеве разоблачили директора предприятия, который путем мошенничества завладел судном «Отель Баккара»

Криминал
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В Киеве разоблачили директора предприятия, который путем мошенничества завладел судном «Отель Баккара»
В Киеве разоблачили директора предприятия, который путем мошенничества завладел судном «Отель Баккара»
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору предприятия, завладевшему судном «Отель Баккара» путем обмана в особо крупных размерах.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, банк-владелец судна заключил договор его купли-продажи с предприятием за 28 млн гривен. Покупатель должен был заплатить продавцу часть денег — 9 млн гривен в день сделки, остальные — до определенной даты. Право собственности на судно должны были переоформить только после уплаты покупателем полной стоимости.
«Не имея финансовой возможности выполнить условия договора, предприниматель путем мошенничества переоформил право собственности на судно «Отель Баккара», — заявили в прокуратуре.
В результате общество незаконно стало владельцем гостиницы, за которую должно было заплатить 28 млн гривен, заплатив лишь 9 млн гривен. Впоследствии, чтобы обезопасить себя от претензий законного собственника, предприятие пыталось продать его, а также отдать залоговое имущество под ипотеку.
В прокуратуре отметили, что Верховным Судом в рамках гражданского судопроизводства все незаконные регистрационные действия отменены и признан законным владельцем судна банк, который уже ликвидирован и от имени которого действовали уполномоченные лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
На «Отель Баккара» наложен арест.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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