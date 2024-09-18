БЭБ выявило масштабное хищение средств на строительстве школьных укрытий во время войны — Finance.ua

БЭБ выявило масштабное хищение средств на строительстве школьных укрытий во время войны Сегодня 10:15 — Криминал

БЭБ выявило масштабное хищение средств на строительстве школьных укрытий во время войны, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности в Киевской области ведет досудебное расследование присвоения средств на укрытиях для учебных заведений.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Следствие установило, что во время проведения закупок быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты для учебных заведений в 2023—2024 гг. служащие компаний, занимающихся их изготовлением, по предварительному сговору с должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, осуществили поставки и монтаж укрытий гражданской защиты, которые не отвечают требованиям. Это подтверждается заключениями судебной строительно-технической и экономической экспертиз, проведенных государственными экспертными учреждениями.

В рамках строительно-технической экспертизы проведен осмотр простейших укрытий гражданской защиты в Киевской области, в ходе которого установлены нарушения требований ГСН и ДСТУ и несоответствие предмета закупки, которые привели к хищению бюджетных средств, ассигнованных на выполнение Государственной программы обеспечения учебных заведений укрытиями гражданской защиты на сумму 379 млн грн.

Только в Киевской области сумма уже установленного ущерба составляет более 20 млн грн, где заказчиком выступали органы местного самоуправления.

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Сотрудники БЭБ также выяснили, что по укрытиям гражданской защиты не проводились контрольные испытания, а существующие заключения одного из экспертных учреждений основываются исключительно на теоретических исследованиях. Кроме того, в тендерной документации указаны нормы ГСН, которые на дату заключения договоров не действовали.

Детективы провели обыски по месту производственных мощностей предприятия-поставщика, месту жительства должностных лиц, в их транспортных средствах и учебных заведениях, которые приобрели укрытие гражданской защиты.

В результате была изъята документация по уже выполненным контрактам по поставкам укрытий гражданской защиты по адресу учебных заведений, являющихся предметом досудебного расследования.

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