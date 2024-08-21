Строительство укрытий: БЭБ выявило рисковые тендеры на более чем ₴89 миллионов — Finance.ua

Строительство укрытий: БЭБ выявило рисковые тендеры на более чем ₴89 миллионов
Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» при Полтавской областной военной администрации проверило 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Управление капитального строительства Полтавского горисполкома объявило тендеры на строительство укрытия для городской гимназии, ремонт школьной столовой и реконструкцию тира в защитное сооружение для еще одной полтавской школы», — говорится в сообщении.
В ходе информационно-аналитической работы аналитики установили, что компания-победитель всех трех тендеров фигурирует в нескольких уголовных производствах.
Расследование одного из них осуществляется по факту присвоения и растраты бюджетных средств при выполнении аналогичных работ. Заказчиком вышеупомянутой публичной закупки является Управление капитального строительства горисполкома.
В пресс-службе отмечают, что аналитики территориального управления направили заказчику письмо о выявленных рисках и рекомендации расторгнуть договоры.
Напомним, ранее сообщалось, что детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года в направленных в суд уголовных производствах обеспечили возмещение в бюджет 3,4 млрд грн. За весь 2023 год эта сумма составила 544 млн грн. О наиболее резонансных делах рассказали здесь.
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