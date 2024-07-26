БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ — Finance.ua
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БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ

Криминал
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БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ
БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за рубежа под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы БЭБ установили, что группа лиц, используя благотворительную организацию, на льготных условиях под видом гуманитарной помощи завозили автомобили в Украину. Вместо того чтобы отправить авто по назначению, подозреваемые продавали транспортные средства за наличные.
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Детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов, изъяли документы и компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.
Как говорится в сообщении, в настоящее время один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
По материалам:
Економічна Правда
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