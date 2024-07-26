БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ — Finance.ua

БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ Сегодня 17:39 — Криминал

БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за рубежа под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы БЭБ установили, что группа лиц, используя благотворительную организацию, на льготных условиях под видом гуманитарной помощи завозили автомобили в Украину. Вместо того чтобы отправить авто по назначению, подозреваемые продавали транспортные средства за наличные.

Детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов, изъяли документы и компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.

Как говорится в сообщении, в настоящее время один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Економічна Правда По материалам:

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