БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ — Finance.ua

БЭБ разоблачило незаконный ввоз элитных авто под видом гумпомощи для ВСУ
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконный ввоз элитных авто из-за рубежа под видом гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Детективы БЭБ установили, что группа лиц, используя благотворительную организацию, на льготных условиях под видом гуманитарной помощи завозили автомобили в Украину. Вместо того чтобы отправить авто по назначению, подозреваемые продавали транспортные средства за наличные.
Детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов, изъяли документы и компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.
Как говорится в сообщении, в настоящее время один из фигурантов уголовного производства уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.
Поделиться новостью