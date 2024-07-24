Возместили ущерб на ₴3,4 миллиарда: в БЭБ назвали резонансные дела — Finance.ua

Возместили ущерб на ₴3,4 миллиарда: в БЭБ назвали резонансные дела
Детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года в направленных в суд уголовных производствах обеспечили возмещение в бюджет 3,4 млрд грн. За весь 2023 год эта сумма составила 544 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает Укринформ.
Самыми резонансными в первом полугодии 2024 года были:
- дело об уклонении от уплаты акцизного налога и налога на прибыль компанией «Укртатнафта»;
- разоблачение компании по производству биоэтанола в уклонении от уплаты ориентировочно 324 млн грн акцизного налога;
- дело об уклонении от уплаты более 1,2 млрд грн налогов должностными лицами ЧАО «Полтавский ГОК»;
Читайте также
- уголовное производство, начатое по факту умышленного уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и сбора. В настоящее время предприятие частично возместило ущерб, причиненный государственному бюджету Украины, и уплатило 500 млн грн;
- разоблачение известного дистрибьютора сигарет в легализации 1,3 млрд грн и неуплате им 300 млн грн налогов. Дело направлено в суд;
- объявление подозрения фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов и избрании ему меры пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.
Отмечается, что за полгода в рамках досудебных расследований объявлено 489 подозрений, направлено в суд 372 дела. Из них 22 уголовных производства, совершенных организованными группами и преступными организациями в отношении 90 человек.
Справка Finance.ua:
- Напомним, 1 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро.
- Этот закон является исполнением обязательств перед Международным валютным фондом, взятых Украиной согласно соглашению от 24 марта 2023 года.
Поделиться новостью