Возместили ущерб на ₴3,4 миллиарда: в БЭБ назвали резонансные дела — Finance.ua

Возместили ущерб на ₴3,4 миллиарда: в БЭБ назвали резонансные дела Сегодня 17:01

Возместили ущерб на ₴3,4 миллиарда: в БЭБ назвали резонансные дела

Детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года в направленных в суд уголовных производствах обеспечили возмещение в бюджет 3,4 млрд грн. За весь 2023 год эта сумма составила 544 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ , передает Укринформ.

Самыми резонансными в первом полугодии 2024 года были:

дело об уклонении от уплаты акцизного налога и налога на прибыль компанией «Укртатнафта»;

разоблачение компании по производству биоэтанола в уклонении от уплаты ориентировочно 324 млн грн акцизного налога;

дело об уклонении от уплаты более 1,2 млрд грн налогов должностными лицами ЧАО «Полтавский ГОК»;



уголовное производство, начатое по факту умышленного уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц и сбора. В настоящее время предприятие частично возместило ущерб, причиненный государственному бюджету Украины, и уплатило 500 млн грн;

разоблачение известного дистрибьютора сигарет в легализации 1,3 млрд грн и неуплате им 300 млн грн налогов. Дело направлено в суд;

объявление подозрения фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн ​​грн налогов и избрании ему меры пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.

Отмечается, что за полгода в рамках досудебных расследований объявлено 489 подозрений, направлено в суд 372 дела. Из них 22 уголовных производства, совершенных организованными группами и преступными организациями в отношении 90 человек.

Справка Finance.ua:

Напомним, 1 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро.

Этот закон является исполнением обязательств перед Международным валютным фондом, взятых Украиной согласно соглашению от 24 марта 2023 года.



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