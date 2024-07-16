После обновления БЭБ сможет «дать по рукам» другим органам, которые сейчас расследуют экономические преступления — Гетманцев Сегодня 09:29

Бюро экономической безопасности после обновления сможет «дать по рукам» другим органам, расследующим сейчас экономические преступления. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Укринформ.

«В рамках нынешней программы сотрудничества с МВФ, рассчитанной до 2027 года, мы имеем 37 структурных маяков, только 14 из которых пока не выполнены. Причем два из них — это наши новые обязательства, касающиеся реформирования Таможни и изменений в законодательство (Уголовный процессуальный кодекс) о САП.

Следующий транш от МВФ ожидаем в сентябре, это $1,1 млрд. Уверенно смотрим на перспективы его получения, потому что на самом деле для успешного пересмотра осталось выполнить не так много внесенных в Меморандум обязательств", — отметил он.

Речь идет о законе по реформированию БЭБ, который уже принят и обнародован. То есть этого структурного маяка Украина уже достигла.

Что не так с БЭБ

«Реформирование БЭБ — очень яркий пример того, что такое структурный маяк и почему его исполнение — в наших интересах. Эффективное, прозрачное Бюро экономической безопасности — это то, что нужно стране. Нам очень необходим единственный правоохранительный орган в области экономики. Без дублирования функций расследования экономических преступлений другими институтами — СБУ, Нацполом и даже ГБР. Это реформа, которую мы обещали бизнесу еще в 2019 году и которая с первой попытки, к сожалению, не удалась. Но мы, безусловно, доведем дело до конца. Потому что это нужно и бизнесу, и обществу, и государству, без этого побороть экономическую «тень» нам не удастся.

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Бюро станет единственным органом, который будет расследовать экономические преступления, оно будет доверять «белому» законопослушному бизнесу и будет вызывать страх тех, кто привык обходить закон. В свое время бывший налоговый милиционер первым возглавил этот орган. Это была ошибка, которая помешала реформе, сведя ее к элементарной смене вывесок. Власти признали эту ошибку и обновили законодательство, предусмотрев дополнительные предохранители от ее повторения", — подчеркнул Гетманцев.

Что касается судьбы других структур, которые сейчас так активно борются с экономическими преступлениями, то, как указал председатель Комитета, ситуация абсолютно неудовлетворительна.

«Борьбой» (в кавычках) с экономическими преступлениями занимается куча государственных структур. И очень сложно бывает выяснить, действительно ли они препятствуют преступлениям, или (некоторые из них) участвуют в них. Расследованиями занимаются СБУ, Национальная полиция, ГБР… Казалось бы, где Государственное бюро расследований, а где экономические преступления? Где ГБР, а где игорный бизнес или спиртзаводы? Этот институт должен расследовать преступления и правонарушения должностных лиц. Но нет. Правоохранители наперегонки бегут с обысками к бизнесу, будто там «медом намазано». И это недопустимо", — говорит чиновник.

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По словам Гетманцева, системно остановить такую ​​практику поможет только обновленное БЭБ — как независимый и сильный институт с исключительными полномочиями и функциями.

Чего ждать дальше

«Как только увидим, что Бюро экономической безопасности превращается в сильную структуру, способную выполнить соответствующие задачи, практика «семи нянек» или надзирателей над бизнесом должна прекратиться, у каждого правоохранительного органа есть, что делать в пределах собственных полномочий, по своим направлениям.

БЭБ, кстати, уже предпринимал определенные шаги в нужном направлении еще до принятия нового закона. Мне очень импонирует, например, их позиция относительно нелегального табака. Они действительно прекратили массовое незаконное производство табачных изделий в Украине.

Если увидим, что Бюро состоялось и ведет такую ​​же системную работу по другим направлениям, считаю, на политическом уровне нужно «дать по рукам» остальным органам, которые берутся за расследование экономических преступлений", — отметил Гетманцев.

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