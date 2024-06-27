БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области — Finance.ua
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БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области

Криминал
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БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области
БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета в ходе проведения тендера по реконструкции общеобразовательной школы.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер о проведении реконструкции с достройкой общеобразовательной школы.
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Сотрудники БЭБ направили распорядителю бюджетных средств рекомендательное письмо с предложением пересмотреть целесообразность заключения договора.
Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с подрядной организацией. Таким образом, сотрудники БЭБ предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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