БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области — Finance.ua

БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области Сегодня 09:12 — Криминал

БЭБ предотвратило растрату на 204 миллиона при реконструкции школы в Киевской области

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета в ходе проведения тендера по реконструкции общеобразовательной школы.

Как отмечается, должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер о проведении реконструкции с достройкой общеобразовательной школы.

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При проведении закупки отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, завышены в среднем на 50%.

Сотрудники БЭБ направили распорядителю бюджетных средств рекомендательное письмо с предложением пересмотреть целесообразность заключения договора.

Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с подрядной организацией. Таким образом, сотрудники БЭБ предотвратили растрату почти 204 млн грн из местного бюджета.

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