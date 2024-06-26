БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси — Finance.ua
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БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси

Криминал
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БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси
БЭБ выявило схему уклонения от налогов при трудоустройстве в известной службе такси
Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении человека, который, предоставляя услуги всемирно известной службе такси, уклонился от уплаты 3,3 млн грн налогов.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что организатор схемы, используя нотариальные доверенности, оформил фиктивных физических лиц-предпринимателей партнерами всемирно известной службы такси.
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Средства, уплаченные пассажирами за услуги перевозки, перечислялись на электронные кошельки компании-нерезидента и затем направлялись в Украину своим партнерам для оплаты работы водителей.
В дальнейшем подозреваемый, используя реквизиты и банковские счета фиктивных ФЛП, получал средства от службы такси якобы за оплату «информационно-посреднических услуг». После этого обналичивал их через кассы в банках.
При этом денежные средства не декларировались, с них не уплачивался налог с доходов физических лиц, а бухгалтерская отчетность не подавалась.
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Таким образом фигурант обналичил 18,7 млн ​​грн, скрыл полученные прибыли и избежал уплаты более 3,3 млн грн налогов.
Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, черновые записи.
Указанное лицо уведомлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время идет досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах).
По материалам:
Finance.ua
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