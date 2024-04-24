БЭБ заявляет об уклонении известным онлайн-казино от уплаты более миллиарда гривен налогов — Finance.ua

БЭБ заявляет об уклонении известным онлайн-казино от уплаты более миллиарда гривен налогов
Детективы Бюро экономической безопасности провели расследование по факту уклонения от уплаты более 1 млрд грн налогов известным организатором азартных игр казино в сети Интернет.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Что установило следствие
Следствием установлено, что компания выплатила игрокам 4,5 млрд выигрышей, с которых не уплатила налог на доходы физических лиц и военный сбор на общую сумму 1,1 млрд грн.
Упоминаемые выплаты были отображены не как выигрыши, а как возврат средств, то есть депозитов, физическим лицам, которые якобы не были использованы при участии в азартных играх.
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Детективы уже допросили как сотрудников компании, так и игроков и контрагентов, провели обыски, направили многочисленные запросы в банковские и другие учреждения, получили ряд постановлений о временном доступе к вещам и документам.
Уголовное производство
В рамках уголовного производства был наложен арест на банковские счета предприятия, который действует и сегодня.
Следует отметить, что определением суда компании разрешено платить все необходимые платежи в бюджет, а также выплачивать заработную плату.
В то же время в момент объявления одного из определений должностные лица компании перевели 100 млн на счета контрагента, эти средства впоследствии также были арестованы.
Кроме того, должностные лица общества при расследовании всячески противодействуют детективам. В частности, они проигнорировали определение следственного судьи о предоставлении временного доступа к документам, отказываются предоставлять информацию во время допросов, а также скрывают первичную хозяйственную документацию.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Детективы БЭБ продолжают собирать доказательства, которые в дальнейшем будут использованы как для судебной экономической экспертизы, призванной подтвердить размер причиненного бюджету Украины ущерба, так и для доказательства противоправной деятельности.
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