Сколько зарабатывают казино в Украине — Finance.ua

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Сколько зарабатывают казино в Украине

Фондовый рынок
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Сколько зарабатывают казино в Украине
Сколько зарабатывают казино в Украине
Легальные игорные компании в 2023 году получили 53 миллиарда гривен дохода от своей деятельности и 6,9 миллиарда гривен чистой прибыли. На самом деле, несмотря на большие цифры, на практике все выглядит совсем иначе.
Об этом говорится в статье Finance.ua Как работают онлайн-казино, и почему это проблема для Украины.
Там отмечается, что, во-первых, легальные игорные заведения пытаются минимизировать налоги, а во-вторых, количество нелегальных казино в Украине просто зашкаливает.

Три компании с наибольшими прибылями

Издание «Слідство.Інфо» проанализировало отчетность 22 компаний, которые в 2023 году имели лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса.
Больше всего заработало ООО «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot) — более 27 миллиардов гривен. В то же время Бюро экономической безопасности арестовало 700 миллионов гривен на счетах компании, подозреваемой в уклонении от уплаты 1,2 миллиарда гривен налогов.
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Второе место — у группы компаний предпринимателя Андрея Матюхи: ООО Фаворит Казино Компани (Favbet Casino), ООО Фавбет Вип Казино (Billionaire), ООО Казино. ЮА и ООО Букмекерская компания Фавбет. Чистая прибыль группы составила 1,6 миллиарда гривен.
Третье место — за онлайн-казино Pin-Up (ООО «Укр Гейм Технолоджи»), которое заработало почти 900 миллионов гривен чистой прибыли.
Источник: Следствие.
Источник: Следствие.

Нелегальные казино в Украине

По данным Ukrainian Gambling Council, таких в конце прошлого года насчитывалось по крайней мере 1100.
Даниил Гетманцев утверждает, что за 2022 год государство недополучило по меньшей мере 25−30 миллиардов гривен в виде налога с выигрышей, военного сбора, налога на прибыль и т. д. По его словам, объем сделок игорного бизнеса при этом оценивался в 180 миллиардов гривен.
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В то же время Экономист Юрий Гайдай говорит, что, согласно «детализированным открытым данным Минфина, за весь 2022 год игорка заплатила лишь 80 млн грн налога с дохода и ноль налога на прибыль. А еще 1 млрд 160 млн — за лицензии. Причем из них 771 млн грн — это лицензии нескольких крупных букмекерских контор. Всего 214,5 млн — это лицензии интернет казино.
В 2021 году лицензии принесли 1 млрд 579 млн. Когда открывали рынок, КРАИЛ ожидал где-то 7,5 млрд грн ежегодных поступлений только от лицензий".
В связи с тем, что по понятным причинам никто не публикует данные о настоящих оборотах игорных заведений, их реальную доходность можно оценить лишь примерно.
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По разным оценкам, речь идет о 10−15 миллиардах гривен теневого оборота в месяц. Эти данные примерно совпадают с цифрами, которые называет Гетманцев.
Однако с этой оценкой соглашаются не все — уже упоминавшийся Юрий Гайдай утверждает, что это оборот только одной из схем: «Общий объем этой схемы игорка-ритейл оценочно 15 млрд грн в месяц. Это десятки миллиардов гривен, недополученных от налогов на игру и налогов на зарплату».
То есть, как мы видим, цифру, которую зарабатывают операторы игорного рынка (как легальные, так и нелегальные), можно только вообразить. Но совершенно точно, что речь идет о сотнях миллиардов гривен в год.
По материалам:
Finance.ua
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