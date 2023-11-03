Игорный бизнес за 2023 год заплатил в 37 раз больше налогов, чем за весь 2021 год — Finance.ua

Игорный бизнес за 2023 год заплатил в 37 раз больше налогов, чем за весь 2021 год Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Игорный бизнес за 2023 год заплатил в 37 раз больше налогов, чем за весь 2021 год

За январь-октябрь 2023 года игорный бизнес уплатил 7,35 млрд грн налогов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, это в десять раз больше против прошлого года и в 37 раз больше, чем в 2021 году.

Поступления от игорного бизнеса за октябрь составили 700,8 млн грн. В 2022 году игорный бизнес заплатил 730,9 млн грн налогов в госбюджет.

Наибольшая сумма месячных налоговых поступлений была зафиксирована в августе — более 2 млрд грн.

Инфографика: Ярослав Железняк

Справка Finance.ua:

31 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который устанавливает ставку налога 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино;

игорный бизнес после отмены налоговых льгот и борьбы со схемами за шесть месяцев этого года принес в государственный бюджет в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году — 2,94 млрд грн налогов.

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