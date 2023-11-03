Игорный бизнес за 2023 год заплатил в 37 раз больше налогов, чем за весь 2021 год — Finance.ua

Игорный бизнес за 2023 год заплатил в 37 раз больше налогов, чем за весь 2021 год
За январь-октябрь 2023 года игорный бизнес уплатил 7,35 млрд грн налогов.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, это в десять раз больше против прошлого года и в 37 раз больше, чем в 2021 году.
Поступления от игорного бизнеса за октябрь составили 700,8 млн грн. В 2022 году игорный бизнес заплатил 730,9 млн грн налогов в госбюджет.
Наибольшая сумма месячных налоговых поступлений была зафиксирована в августе — более 2 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- 31 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, который устанавливает ставку налога 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино;
- игорный бизнес после отмены налоговых льгот и борьбы со схемами за шесть месяцев этого года принес в государственный бюджет в 14 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году — 2,94 млрд грн налогов.
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