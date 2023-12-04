Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год — Finance.ua
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Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год

Личные финансы
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Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год
Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год
В ноябре игорный бизнес уплатил налогов на сумму 2,26 миллиарда гривен, что в десять раз больше, чем за весь 2021 год и в три раза больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
В целом с начала года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что:
  • в 13 раз больше, чем за весь 2022 год;
  • в 48 раз больше, чем за весь 2021 год.
Налоги от игорного бизнеса уже в 10 раз превысили сумму за весь 2021 год

Справка Finance.ua:

  • напомним, за 10 месяцев 2023 года игорный бизнес заплатил 7,35 миллиарда гривен налогов, что в десять раз больше против прошлого года и в 37 раз больше, чем в 2021 году;
  • а по оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12−15 млрд гривен;
  • однако вопрос заниженных налоговых платежей игорного бизнеса в 2022 году остается открытым, компании должны доплатить в бюджет миллиарды гривен, заявил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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