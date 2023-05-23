В Украине накрыли масштабную сеть игорного бизнеса: будут судить 34 человека — Finance.ua

В Украине накрыли масштабную сеть игорного бизнеса: будут судить 34 человека Сегодня 11:45 — Криминал

В Украине накрыли масштабную сеть игорного бизнеса: будут судить 34 человека

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении членов преступной организации, организовавших сеть незаконного игорного бизнеса на территории Украины. Перед судом предстанут 34 человека, в том числе адвокат и два правоохранителя.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Напомним, до 24 февраля 2022 года на территории страны работало около 400 незаконных игорных заведений. После начала полномасштабной российской агрессии они прекратили свою работу, но постепенно снова стали открываться. Месячный оборот игорных заведений только в Киеве и Одессе составлял в среднем 300 миллионов гривен.

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Подпольные заведения работали в разных районах городов с обеспечением строгой конспирации. Клиентов подсаживали на азартные игры, чтобы они становились постоянными посетителями, и поощряли приводить новых.

Владельцы бизнеса систематически платили работникам правоохранительных органов для беспрепятственной незаконной деятельности.

ГБР провело более 200 обысков по местам жительства фигурантов, в офисах, которые обеспечивали деятельность незаконных игорных заведений и в самих помещениях, где предоставлялись услуги по доступу к азартным играм.

По результатам обысков изъято более 530 единиц компьютерной техники, черновая бухгалтерия, записи, вещи и предметы, указывающие на деятельность игорных заведений.

В игорных заведениях, а также по местам жительства организаторов изъято почти 8 млн гривен наличными в разной валюте.

32 человека, которые организовали и обеспечивали деятельность игорных заведений, обвиняются в создании преступной организации, незаконном проведении азартных игр, предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Двое правоохранителей обвиняются в бездействии работника правоохранительного органа в отношении незаконных азартных игр, получении неправомерной выгоды, участии в преступной организации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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