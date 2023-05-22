Дело "ВиЭйБи Банка": в суд передали материалы о завладении 1,2 миллиарда Сегодня 15:13 — Криминал

Дело "ВиЭйБи Банка": в суд передали материалы о завладении 1,2 миллиарда

Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам расследования НАБУ направила в суд дело о незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку» (VAB Банку).

«18 мая 2023 прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению 15 человек, среди которых бывший первый заместитель главы НБУ, экс-председатель правления ПАО «ВиЭйБи Банк», экс-зампред правления ПАО «ВиЭйБи Банк», а также другие бывшие и действующие служащие Национального банка Украины и ВиЭйБи Банка и представители частных компаний, в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО «ВиЭйБи Банк», — сказано в сообщении.

Читайте также Нацполиция ликвидировала масштабную фишинговую мошенническую схему

В рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что «ВиЭйБи Банк» не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз за счет составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком».

Как следствие, служащими НБУ «ВиЭйБи Банку» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.

Читайте также Арест 113 млн долларов Жеваго. ГБР заявило о продвижении в возврате денег

В ноябре 2019 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и ВиЭйБи Банка. В мае 2021 года — еще 6 должностным лицам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании.

В июле 2021 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении 15 человек. Расследование в отношении бывшего председателя наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» выделено в отдельное производство и остановлено в связи с ее розыском. В отношении фактического собственника осуществляется специальное расследование.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.