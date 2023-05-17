Арест 113 млн долларов Жеваго. ГБР заявило о продвижении в возврате денег — Finance.ua

Арест 113 млн долларов Жеваго. ГБР заявило о продвижении в возврате денег Сегодня 19:45 — Криминал

Арест 113 млн долларов Жеваго. ГБР заявило о продвижении в возврате денег

ГБР совместно с АРМА работают над возвратом из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным собственником которых является экс-нардеп, акционер банка А О Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Средства были арестованы на основании соответствующего определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.

Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США.

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В настоящее время ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны.

Напомним, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 У К Украины , также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен — корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости — оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений, расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тысяч м 2 .

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ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате этого сотрудничества по запросу ГБР 27 декабря 2022 года Константин Жеваго задержан в одной из гостиниц Куршевеля.

30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого нардепа. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».

Прокурор Французской Республики планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.

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