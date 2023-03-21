В Киеве арестовали вертолет Жеваго — Finance.ua

В Киеве арестовали вертолет Жеваго Сегодня 20:41 — Криминал

В Киеве арестовали вертолет Жеваго

По инициативе ГБР суд арестовал вертолет, опосредованным владельцем которого является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований

Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

Было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту, отмечают в Бюро.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 доля имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также о подозрениях сообщено ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

В конце декабря 2022 года по запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля.

На сегодняшний день суд Французской Республики рассматривает вопрос его экстрадиции в Украину.

Економічна Правда По материалам:

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