Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго — Finance.ua
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Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго

Казна и Политика
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Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго
Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго
Национальный банк Украины получил возможность по решению суда завершить принудительную реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Это стало возможным благодаря решению Северного апелляционного хозяйственного суда, который 15 марта 2023 года оставил без изменений определение Хозяйственного суда города Киева от 3 октября 2022 года.
Этим определением суд предоставил разрешение на реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.
«Предоставленное судом согласие на удовлетворение требований обеспеченного кредитора — Национального банка Украины — на средства имущества должника за рамками процедуры банкротства позволяет избавиться от зависимости от протекания процедуры банкротства со всеми ее ограничениями и возможными злоупотреблениями недобросовестных участников. Это позволит как можно быстрее приступить к продаже имущества завода на конкурентных условиях», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.
В настоящее время идет исполнительное производство. Имущество ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» будет выставлено на аукцион по цене, которая определит субъект оценочной деятельности, привлеченный в соответствии с постановлением государственного исполнителя в рамках исполнительного производства.
Напомним, ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком на общую сумму более 4 млрд грн.
В 2009-2010 годах завод заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.
Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 м2 и движимом имуществе, которое является собственностью ОАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» и находится по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8
Общий объем остатка задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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