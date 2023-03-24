Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго — Finance.ua

Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго

Национальный банк Украины получил возможность по решению суда завершить принудительную реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Это стало возможным благодаря решению Северного апелляционного хозяйственного суда, который 15 марта 2023 года оставил без изменений определение Хозяйственного суда города Киева от 3 октября 2022 года.

Этим определением суд предоставил разрешение на реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.

«Предоставленное судом согласие на удовлетворение требований обеспеченного кредитора — Национального банка Украины — на средства имущества должника за рамками процедуры банкротства позволяет избавиться от зависимости от протекания процедуры банкротства со всеми ее ограничениями и возможными злоупотреблениями недобросовестных участников. Это позволит как можно быстрее приступить к продаже имущества завода на конкурентных условиях», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.

В настоящее время идет исполнительное производство. Имущество ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» будет выставлено на аукцион по цене, которая определит субъект оценочной деятельности, привлеченный в соответствии с постановлением государственного исполнителя в рамках исполнительного производства.

Напомним, ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком на общую сумму более 4 млрд грн.

В 2009-2010 годах завод заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.

Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 м2 и движимом имуществе, которое является собственностью ОАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» и находится по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8

Общий объем остатка задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.