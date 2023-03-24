Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго — Finance.ua

Нацбанк получил право на принудительную продажу судостроительного завода Жеваго
Национальный банк Украины получил возможность по решению суда завершить принудительную реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Это стало возможным благодаря решению Северного апелляционного хозяйственного суда, который 15 марта 2023 года оставил без изменений определение Хозяйственного суда города Киева от 3 октября 2022 года.
Этим определением суд предоставил разрешение на реализацию имущества ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» за рамками процедуры банкротства.
«Предоставленное судом согласие на удовлетворение требований обеспеченного кредитора — Национального банка Украины — на средства имущества должника за рамками процедуры банкротства позволяет избавиться от зависимости от протекания процедуры банкротства со всеми ее ограничениями и возможными злоупотреблениями недобросовестных участников. Это позволит как можно быстрее приступить к продаже имущества завода на конкурентных условиях», — прокомментировал начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами Юридического департамента Национального банка Сергей Бойко.
В настоящее время идет исполнительное производство. Имущество ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» будет выставлено на аукцион по цене, которая определит субъект оценочной деятельности, привлеченный в соответствии с постановлением государственного исполнителя в рамках исполнительного производства.
Напомним, ПАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед Национальным банком на общую сумму более 4 млрд грн.
В 2009-2010 годах завод заключил с Национальным банком договоры ипотеки и залога в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования.
Поскольку обязательства по кредитам не были выполнены, Национальный банк обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 м2 и движимом имуществе, которое является собственностью ОАО «Киевский судостроительно-судоремонтный завод» и находится по адресу: г. Киев, ул. Набережно-Луговая, 8
Общий объем остатка задолженности банка Финансы и Кредит перед Национальным банком по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.
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