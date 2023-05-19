Нацполиция ликвидировала масштабную фишинговую мошенническую схему — Finance.ua
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Нацполиция ликвидировала масштабную фишинговую мошенническую схему

Криминал
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Нацполиция ликвидировала масштабную фишинговую мошенническую схему
Нацполиция ликвидировала масштабную фишинговую мошенническую схему
Более 500 сотрудников Национальной полиции провели спецоперацию по пресечению деятельности разветвленной преступной сети и следственные действия в 20 регионах.
Полиция разоблачила 56 злоумышленников, которые рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан. Таким образом, фигуранты получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн.
Полицейские нашли 11 сообществ: злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу «подработки»: желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.
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Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники.
Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках. Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в сторонние мессенджеры, туда отправляли фишинговые ссылки.
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На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар. После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они выводили деньги граждан на подконтрольные счета.
По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадало более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 млн грн, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.
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Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.
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Киберполиция напоминает гражданам об опасности перехода по подозрительным гиперссылкам. Любые отличия в URL могут свидетельствовать о том, что пользователь оказался на фишинговом ресурсе. Рекомендуем никогда не указывать конфиденциальную информацию, в частности данные банковских карт, на подозрительных сайтах. Продавая или покупая товары на платформах объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры: мошенники могут присылать фишинговые ссылки.
Противоправную деятельность мошенников разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции и оперативниками Департамента уголовного розыска. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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