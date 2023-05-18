За &quot;услуги&quot; просили до $5 тыс.: СБУ заблокировала еще 3 схемы нелегального выезда за границу — Finance.ua
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За "услуги" просили до $5 тыс.: СБУ заблокировала еще 3 схемы нелегального выезда за границу

Криминал
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За &quot;услуги&quot; просили до $5 тыс.: СБУ заблокировала еще 3 схемы нелегального выезда за границу
За "услуги" просили до $5 тыс.: СБУ заблокировала еще 3 схемы нелегального выезда за границу, Фото: СБУ
Служба безопасности заблокировала еще три схемы незаконного выезда за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы схем. Стоимость таких «услуг» составляла до 5 тысяч долларов с одного человека.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники помогали своим клиентам нелегально выехать за пределы нашего государства на основании фальшивых документов.

Львовская область

Задержан 39-летний житель региона, предлагавший мужчинам призывного возраста фиктивные документы для выезда за границу.
Также установлено, что к нему обращались граждане россии, которые в начале полномасштабного вторжения находились в Украине и пытались уехать в страны Евросоюза.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Запорожье

Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало жителя Донбасса, пытавшегося подкупить сотрудника Службы, чтобы тот помог получить «документы» для снятия с военного учета.
По оперативной информации, в дальнейшем уклоняющийся мог использовать «бумаги» для незаконного пересечения госграницы.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Однако сотрудник СБУ сразу доложил руководству по факту «предложения». А злоумышленника — сразу задержали.
На основании собранных доказательств уклоняющемуся сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Ровенская область

Нейтрализована преступная группа, которая специализировалась на переправке уклонистов за пределы Украины под видом водителей международных пассажирских перевозок и волонтеров.
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
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Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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