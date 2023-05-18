«Бензиновая схема» на 2 миллиарда: экс-управляющему нефтеперерабатывающей компанию объявили подозрение — Finance.ua

«Бензиновая схема» на 2 миллиарда: экс-управляющему нефтеперерабатывающей компанию объявили подозрение Сегодня 09:30 — Криминал

«Бензиновая схема» на 2 миллиарда: экс-управляющему нефтеперерабатывающей компанию объявили подозрение

Правоохранители уведомили о подозрении одного из бывших руководителей украинской нефтеперерабатывающей компании в завладении чужим имуществом в условиях военного положения на общую сумму более 2 млрд грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

«При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора бывший исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правления нефтеперерабатывающей компании (2019−2022 гг.) уведомлен о подозрении в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.

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По данным следствия, должностные лица нефтеперерабатывающей компании завладели сырой нефтью на общую сумму более 2 млрд грн.

Они незаконно переместили ее с таможенных складов посредством сети магистральных нефтепроводов на территорию нефтеперерабатывающего завода для переработки и получения светлых нефтепродуктов. В дальнейшем реализовали их неустановленным лицам.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению других должностных лиц предприятия, причастных к совершению указанного уголовного правонарушения.

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Ранее бывший исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правления нефтеперерабатывающей компании был уведомлен о подозрении в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму более 605 млн грн и февраль 2022 года — на сумму более 680 млн грн, а также бывший главный бухгалтер указанного предприятия в пособничестве в умышленном уклонении от уплаты акцизного налога за январь 2022 года на сумму свыше 605 млн грн.

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