В Киеве разоблачили земельные махинации более чем на 100 млн грн — Finance.ua
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В Киеве разоблачили земельные махинации более чем на 100 млн грн

Криминал
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В Киеве разоблачили земельные махинации более чем на 100 млн грн
В Киеве разоблачили земельные махинации более чем на 100 млн грн, Фото: ДБР
ГБР разоблачило многоуровневую схему незаконного завладения 75 земельными участками в Киеве стоимостью более 100 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте бюро.
По предварительным данным, земли территориальной громады незаконно переоформлялись на подставных лиц.
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Фигуранты подбирали свободные участки и подделывали техническую документацию. Они фиктивно указывали о якобы наличии домов, уже построенных на участках, что позволяло легализовать сделку. При содействии «карманных» нотариусов, дельцы вносили ложные сведения в государственные реестры.
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Посредством противоправной схемы злоумышленники намеревались вывести из собственности территориальной громады 75 земельных участков общей площадью около 7,5 га. По предварительной оценке стоимость земли превышает 100 млн гривен.
Уголовное производство открыто по статье несанкционированных действий с обрабатываемой информацией в автоматизированных системах (ч. 3 ст. 362 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
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В рамках уголовного производства проведен ряд обысков по местам нахождения нотариусов, Главного управления Госгеокадастра в Киеве и Киевской области, в исполнительных органах КГГА, Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, частных организаций, а также по местам проживания фигурантов.
В ходе следственных действий правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, имеющие важное доказательное значение в уголовном производстве.
Судом наложен арест на указанные земельные участки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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