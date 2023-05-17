Бывшую кассиршу банка в Ровенской области разыскивают за кражу 500 тыс. грн — Finance.ua

Бывшую кассиршу банка в Ровенской области разыскивают за кражу 500 тыс. грн Сегодня 09:33 — Криминал

В Ровенской области полиция разыскивает экс-сотрудницу банка, которая присвоила 500 тыс. грн с депозитного счета 67-летней женщины. В настоящее время злоумышленница находится в международном розыске. В случае задержания и доказательства вины ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Как сообщила пресс-служба полиции Ровенщины, с заявлением в полицию об отсутствии 500 тыс. грн на депозитном счете обратилась в августе 67-летняя костопольчанка в прошлом году.

Полицейские установили, что к исчезновению денег причастна работница отделения банка в Костополе. Кассир-контролер ввела в заблуждение клиентку, которая не осознавала юридических последствий подписания заявления, и внесла в электронную базу информацию об отказе от автоматической пролонгации договора банковского вклада. После этого через кассу она присвоила 250 тыс. грн.

«Потом работница финучреждения подделала заявление вкладчицы на обналичивание и получила на руки еще 49 тыс. грн. Впоследствии несанкционированно вмешалась в работу автоматизированной банковской системы, разместив заявление клиентки на выдачу 100 тыс. грн. Еще более 94 тыс. грн злоумышленница получила за счет незаконных операций с платежной картой потерпевшей. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 493 314 грн», — говорится в сообщении.

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