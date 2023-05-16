Подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении: завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн — Finance.ua

Подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении: завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн Сегодня 14:29 — Криминал

Подсанкционному олигарху Павлу Фуксу сообщили о подозрении: завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн

Служба безопасности Украины разоблачила подсанкционного олигарха Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями нашего государства и систематическом уклонении от налогов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что с 2018 года он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

По материалам расследования, холдинг подыскивал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей Украины, которые имели кредиты в обанкротившихся банках.

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Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений «кредитные обязательства» этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность.

Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или доводили до банкротства.

Фукс и его сообщники тщательно скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации. Для этого использовали более 100 аффилированных коммерческих структур.

В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба, нанесенного государству, достигает почти 100 млн грн.

На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА.

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