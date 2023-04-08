В Украине больше нет олигархов, но могут появиться новые — исследование Bloomberg Сегодня 21:36 — Казна и Политика

В Украине больше нет олигархов, но могут появиться новые — исследование Bloomberg

После начала полномасштабной войны украинские олигархи потеряли значительную часть своих активов и влияние, которое делало их олигархами. Следовательно, такая прослойка общества исчезла. Но с увеличением финансирования Украины в период послевоенного восстановления могут появиться новые олигархи.

Об этом говорится в аналитической статье агентства Bloomberg.

Отмечается, что бывшие олигархи все еще остаются в списке самых богатых украинцев, но они утратили свое влияние на политиков и общество.

График уменьшения активов олигархов. Источник: Bloomberg

Согласно индексу мировых миллиардеров Forbes, состояние Рината Ахметова упало до $5,7 млрд с $15,4 млрд с 2013 года. Его компания Metinvest BV понесла многочисленные убытки из-за разрушения заводов в Донецкой области, в частности, «Азовстали». Он также был вынужден «ликвидировать» свою медиагруппу SCM, в которую, в частности, входили телеканалы «Украина», «Украина24», «Донбасс», «Футбол 1/2/3», «НЛО», «Индиго».

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Ранее Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко также продали свои медиакомпании в связи с принятием закона 1780-IX «о деолигархизации».

Игорь Коломойский лишился банков, блоков депутатов и СМИ. Эти инструменты позволяли ему получать активы по сниженным ценам, отмывать потоки денежных средств и делать или разрушать политическую карьеру.

Как результат, Украина поднялась со 142-го места в мире по ежегодному индексу восприятия коррупции Transparency International в 2013 году до 116-го в 2023 году.

Аналитики считают, что то, что Ахметов, Коломойский, Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ и другие бывшие олигархи утратили свое влияние, также является следствием контроля со стороны западных союзников за деньгами, которые они направляют в Украину.

«Потоки денег, идущих на реконструкцию, должны хорошо контролироваться (донорами), хотя в некоторой степени это выдавание желаемого за действительное. Посмотрите, что произошло с деньгами в Ираке и Афганистане», — сказал управляющий директор финансовых учреждений Европейского банка реконструкции и развития Фрэнсис Малидж.

В то же время борьба с олигархатом привела к сосредоточению финансовых потоков в руках власти. Доля государственного управления и сектора безопасности в экономике уже выросла после 2014 до 6,5% в 2018-2021 годах с 4,4% в 2010-2013 годах. Более крупные компании были взяты под контроль правительства, включая крупнейшую нефтяную компанию «Укрнафта» и нефтеперерабатывающий завод «Укртатнафта», обе из которых контролировал Коломойский.

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